Mondiale per Club calciomercato, arriva il comunicato. UFFICIALE la nuova finestra estiva, ecco quando apre - Calcio News 24

Mondiale per Club calciomercato, ecco il comunicato ufficiale sulla finestra estiva

Arriva il comunicato ufficiale sul calciomercato del Mondiale per Club 2025. Ecco quando aprirà la nuova finestra estiva.

IL COMUNICATO – Una finestra di calciomercato rivoluzionaria consentirà a tutte le 32 squadre partecipanti alla FIFA Club World Cup di ingaggiare nuovi giocatori per il torneo. La finestra speciale sarà aperta dal 1° al 10 giugno 2025. Il quadro normativo è stato adeguato per uniformare le differenze nei periodi di registrazione, con un’ulteriore possibilità di ingaggiare nuovi giocatori durante il torneo al termine della fase a gironi. La FIFA Club World Cup prenderà il via il 14 giugno a Miami. In linea con il Regolamento della FIFA Club World Cup 2025™️ e le relative modifiche al Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori, tutte le 20 federazioni affiliate i cui club parteciperanno alla rivoluzionaria competizione FIFA hanno confermato l’apertura di una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno per tutti i loro club affiliati, al fine di consentire ai nuovi giocatori ingaggiati di partecipare al torneo. Il termine ultimo per la presentazione della lista definitiva dei giocatori è stato fissato al 10 giugno 2025, consentendo a ciascuna società partecipante di portare negli Stati Uniti i nuovi giocatori ingaggiati durante questa finestra speciale. I club partecipanti potranno inoltre sostituire e aggiungere giocatori durante un periodo limitato della competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e secondo specifiche restrizioni, tra cui l’obbligo di avere una finestra di registrazione “standard” aperta per il club in quel momento. L’obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori il cui contratto sta per scadere a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori. Ciò garantirà la partecipazione dei migliori giocatori e consentirà ai club di aggiungere nuovi acquisti anche durante il torneo