Mondiale per Club, Kim rischia di non partecipare? Dalla Corea sono sicuri: ecco il motivo

Mondiale per Club, Kim rischia di non poter partecipare alla competizione questa estate: ecco il motivo che spaventa il Bayern Monaco

La partecipazione di Kim Min-Jae al prossimo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio e a cui parteciperanno anche Inter e Juve, è in bilico a causa di possibili complicazioni legate alle politiche di immigrazione statunitensi. Come riportato da TZ, il difensore del Bayern Monaco – reduce da problemi fisici ma considerato fondamentale per la difesa bavarese – potrebbe incontrare ostacoli nell’ottenimento del visto, soprattutto per la recente trasferta della Corea del Sud in Iraq, dove è prevista una gara di qualificazione ai Mondiali il 6 giugno.

L’incertezza sull’accesso al territorio statunitense preoccupa il Bayern, già in difficoltà per le assenze in difesa e desideroso di contare su Kim per il prestigioso torneo internazionale. Secondo i media sudcoreani, la mancanza di una linea chiara da parte delle autorità USA sui criteri di ingresso, in particolare per chi ha visitato determinati paesi, rischia di compromettere la presenza del centrale, mettendo a rischio i piani del club tedesco.