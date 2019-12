Mondiale per club: le semifinali del torneo. Ecco chi sfiderà il Liverpool

Si sono consumati i turni eliminatori del Mondiale per club: ecco quali saranno le due semifinali del torneo

La giornata di oggi è stata decisiva per definire il quadro del Mondiale per club: il 18 dicembre entreranno in scena anche il Liverpool ed il Flamengo, vincitori della Champions League e della Copa Libertadores.

In semifinale troveranno l’Al Hilal e il Monterrey. L’Al Hilal ha sconfitto l’Esperance per 1-0 ed incontreranno il Flamengo di Gabigol; i canadesi del Monterrey sono reduci dalla vittoria per 3-2 sull’Al Saad ed affronteranno la squadra di Klopp.