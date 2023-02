Mondiale per Club, l’idea: si può fare a 32 squadre! E c’è anche la Juve

Mondiale per Club: ci sarebbe anche la Juve! L’idea è quella di allargare il numero dei club partecipanti

Stando a quanto riportato dal Times, FIFA ed UEFA avrebbero deciso di allargare a 32 le squadre nel format del Mondiale per Club 2025, ad immagine e somiglianza dei Mondiali per le Nazionali. Quattro posti saranno assegnati alle squadre vincitrici delle ultime quattro edizioni della Champions League, altri 8 invece in base al ranking.

L’attualre classifica vede Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Psg, Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Con i Blancos dentro di diritto entrerebbe anche la nona, ossia la Juventus, e così via scendendo nel ranking qualora dovesse servire. Si pensa però anche ad altri vincoli per permettere l’ingresso di Ajax e Borussia Dortmund, oltre al non superare le due squadre per nazione.