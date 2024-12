Xavi sul Mondiale per Club: «Competizione entusiasmante per questo motivo. Molti club sfrutteranno l’opportunità»

Xavi, ex allenatore ed ex centrocampista del Barcellona, ha parlato del nuovo Mondiale per Club al sito della FIFA, esprimendo un parere positivo sul torneo

LE PAROLE – «Lo trovo entusiasmante per molti versi. Non solo per il calcio europeo, che ha già la Champions League ed è sempre in competizione ad altissimo livello. È anche un’opportunità per diversi club in tutto il mondo. Penso che questo torneo rappresenterà una svolta, un’opportunità meravigliosa per qualsiasi club a livello mondiale e gli appassionati di calcio saranno ansiosi di vederlo».