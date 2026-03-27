Mondiali 2026 in chiaro su YouTube? In UK è possibile! C’è il via libera dalla FIFA: tutti i dettagli su dove verranno trasmesse le partite

Nel Regno Unito cambia il modo di seguire i prossimi Mondiali 2026. Secondo quanto riportato da The Times, la BBC e l’emittente privata ITV, che detengono i diritti televisivi del torneo, hanno ricevuto dalla FIFA il via libera per trasmettere sui propri canali YouTube i primi 10 minuti di ogni partita e fino a cinque gare complete ciascuna. Si tratta di una novità assoluta, pensata per intercettare un pubblico sempre più giovane e abituato a consumare sport e intrattenimento sulle piattaforme digitali. La trasmissione dei contenuti su YouTube sarà comunque limitata al solo mercato britannico attraverso sistemi di geo-blocco, così da proteggere gli accordi con gli altri detentori dei diritti nel resto del mondo.

FIFA, YouTube e TikTok: la strategia per conquistare i più giovani

L’operazione rientra in una strategia più ampia della FIFA, che ha scelto YouTube come “preferred platform” in vista della Coppa del Mondo del 2026. L’accordo consente alle emittenti partner di pubblicare anche highlights estesi, interviste, contenuti on demand e materiali aggiuntivi legati al torneo. In parallelo, la federazione internazionale ha attivato anche un’intesa con TikTok, seppur più limitata, che permetterà soltanto dirette parziali di alcuni momenti delle partite. Al momento, sia BBC sia ITV stanno ancora valutando internamente come sfruttare al meglio questa possibilità: in caso di adesione definitiva, dovranno scegliere quali match mostrare integralmente su YouTube e sottoporre poi la selezione all’approvazione finale della FIFA. In teoria, potrebbero chiedere l’autorizzazione anche per la finale.

La divisione delle 104 partite tra BBC e ITV

Il torneo del 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada, prevede un totale di 104 partite. La loro suddivisione nel mercato britannico è già stata definita: ITV trasmetterà 34 gare della fase a gironi, inclusi l’esordio dell’Inghilterra contro la Croazia e la terza gara contro Panama; la BBC mostrerà invece le altre 38 partite della fase a gironi, tra cui Inghilterra-Ghana e Scozia-Brasile. La BBC avrà inoltre la prima scelta per i sedicesimi e gli ottavi di finale, mentre ITV avrà le prime due scelte dai quarti in avanti. La finale del 19 luglio 2026 sarà trasmessa da entrambe le emittenti.