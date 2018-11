Mondiali 2030: ufficiali le candidature di quattro paesi europei

Sono quattro i paesi europei candidati ad ospitare i mondiali di calcio del 2030. Si tratta di Serbia, Bulgaria, Romania e Grecia

Serbia, Bulgaria, Romania e Grecia. Sono questi i quattro paesi europei che potrebbero ospitare i Mondiali di Calcio del 2030. Sarà il centesimo anno dalla prima edizione in Uruguay del 1930, vinta proprio dalla nazione ospitante.

Ad annunciare l’iniziativa il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, al termine di una riunione tra i principali promotori del progetto di candidatura congiunta, voluto fortemente dal Primo Ministro greco Alexis Tsipras. Sarà un’importante sfida per tutta la regione balcanica e richiederà massicci investimenti sul piano delle infrastrutture per rendere i paesi adeguati ad ospitare l’evento. Qualora non dovessero riuscire nel loro intento, i vertici dei quattro paesi sono comunque pronti a ripiegare sulla candidatura per gli Europei 2028.