Montella assicura: «Abbiamo voglia di riscatto dopo Cagliari. Su Ribery…»

Vincenzo Montella ha parlato al termine dell’amichevole disputata oggi dalla Fiorentina contro la Virtus Entella. Le sue parole

Vincenzo Montella ha parlato in sala stampa alla fine dell’amichevole giocata e vinta dalla Fiorentina contro la Virtus Entella per 5-1. Ecco le sue parole riportate da fiorentinanews.com.

RIBERY – «Come sta Ribery? Si è sempre allenato, a parte la prima settimana dopo la squalifica, sta bene. Non ha bisogno di andare al massimo sempre ma questa partita è servita anche a lui».

GRUPPO – «Quando si perde prima della sosta si riprende sempre male, quando c’è una brutta sconfitta ancora peggio. Purtroppo siamo pochi per le nazionali ma c’è voglia di scendere in campo per rifarci, c’è qualcosa da rimproverarci per quella sconfitta».

GHEZZAL – «Ghezzal? Sta crescendo fisicamente, domenica è entrato bene ed è una risorsa. Ha caratteristiche che ci piacciono e possono far comodo».

CAMBIO MODULO – «Non lo so, le valutazioni da fare sono tante, la difesa a 4 ci sta ma devo decidere in base anche ad altri fattori».