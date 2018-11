Montella, clamorosa suggestione: può andare all’Udinese

Milan-Udinese sembra nascondere un retroscena davvero interessante legato al mercato allenatori, protagonista l’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella

Un’indiscrezione riportata da Sky Sport rivela che l’Udinese starebbe pensando ad un cambio di panchina nei prossimi giorni. Nulla più che una suggestione, ma alcuni indizi sembrano condurre proprio a Vincenzo Montella, sollevato dal suo incarico a Siviglia lo scorso aprile.

Sarebbe un ritorno in Italia per il tecnico napoletano, che in qualche modo vede ancora il Milan nel suo destino: cosa succederà sulla panchina dell’Udinese, infatti, in larga parte dipenderà dall’esito del posticipo di San Siro dell’undicesima giornata di campionato. Si attendono conferme e aggiornamenti.