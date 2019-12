Montella: «Se la società non mi ha esonerato c’è un motivo»

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la brutta sconfitta della Fiorentina contro la Roma

Vincenzo Montella analizza ai microfoni di Sky Sport la brutta sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro la Roma. I viola hanno perso per 1-4 e il tecnico prova a spiegare così la brutta caduta.

PARTITA – «Numericamente non ci sta la sconfitta, la Fiorentina ci ha provato fino alla fine, fino al 3-1, con un po’ di fortuna la si poteva raddrizzare. I calciatori hanno dato tutto, li ringrazio. Il momento migliore è stato dopo il gol dell’1-2, poi loro hanno giocatori di qualità che sanno abbassare il ritmo. Si è vista un po’ di differenza in campo»

ESONERO – «Non lo so, se fin qui la società mi ha tenuto è perché pensa che si stia lavorando in un certo modo. La classifica non è in linea, certo, ma dico anche che è successo di tutti. Ok i numeri, ma bisogna pure vedere le situazioni che capitano. Credo si possa fare di più, ma al netto dei calciatori siamo competitivi. Se la squadra dà certe risposte significa che pensa che la guida sia giusta. Poi il calcio è fatto di episodi e determina chi ha qualità. Io ho voglia di lavorare e di invertire il trend».

ATTACCANTI – «A fine mercato l’avevo detto. Quando si terminano le squadre bisogna vedere quanti gol hanno fatto i singoli calciatori nella storia per farsi un’idea di dove possa arrivare»