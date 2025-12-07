Montella sicuro: «Napoli Juve grande partita. Turchia? Molti dicono sia superiore all’Italia, ma…»

Vincenzo Montella ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di quella che sarà stasera Napoli Juventus

Commissario Tecnico della Turchia che al parti dell’Italia dovrà passare dai playoff per accedere ai Mondiali, Vincenzo Montella guarda a Napoli-Juventus di stasera con grande interesse. Ecco cosa ha raccontato a La Gazzetta dello Sport.

LA TURCHIA NON É INFERIORE ALL’ITALIA – «Sicuri? Secondo me vi buttate troppo giù. Credo che con Gattuso l’Italia stia tornando l’Italia. Ci vuole un po’ di tempo. I giocatori non mancano».

SPALLETTI ALLA JUVE – «Lui incide quando ha tempo. Diamogli tempo».

CONTE E LO SCUDETTO – «Ripetersi non è impossibile, il primo è stato già un’impresa e il momento di crisi sembra già passato».

ARDA GULER – «Sta crescendo fisicamente e questo è importantissimo. Può giocare in tutti i ruoli della mediana: play, mediano, trequartista. E come Yildiz i margini di miglioramento sono notevoli».

I PLAYOFF DELL’ITALIA – «Il Galles lo conosco, l’ho affrontato tre volte e fatto tre pari, due dei quali fuori casa. La differenza tra quando gioca a Cardiff e quando va all’estero è notevole. Partita complicata, sono molto rognosi. La Bosnia non mi pare meglio, ma se vuoi il Mondiale…».

IL SUO FUTURO – «Ho rinnovato fino al 2028, sono stimato e apprezzato In Turchia si vive bene».