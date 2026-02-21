Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al‑Ittifaq di Balotelli. I dettagli

Montero pronto a chiudere con la Juve: per lui si apre la panchina dell’Al‑Ittifaq di Balotelli. Tutti i dettagli

Paolo Montero è pronto a rimettersi in gioco. Dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Juventus Next Gen e oltre un anno lontano dai campi, l’allenatore uruguaiano si prepara a ripartire dagli Emirati Arabi Uniti: ad attenderlo c’è l’Al‑Ittifaq, club di seconda divisione in cui milita anche Mario Balotelli.

Dopo una lunga parentesi in Sudamerica e un passaggio alla Sambenedettese, Montero era tornato in Italia per guidare la Primavera della Juventus, con cui aveva ottenuto risultati importanti. Proprio quei progressi gli erano valsi la chiamata in prima squadra per le ultime due giornate della stagione 2023/2024, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. L’anno successivo era stato promosso alla guida della Next Gen, ma l’avventura non aveva preso la piega sperata: in 15 partite erano arrivati una sola vittoria e dieci sconfitte, numeri che avevano convinto la dirigenza a esonerarlo e a richiamare Massimo Brambilla.

Da allora Montero era rimasto senza panchina, almeno fino a questo febbraio. Ora è pronto a risolvere il contratto con la Juventus e a unirsi all’Al‑Ittifaq, club di proprietà italiana. Oltre a Balotelli, in estate potrebbe ritrovare altre due vecchie conoscenze del calcio italiano: Douglas Costa e Daniele Baselli, attualmente al Chievo ma destinati a trasferirsi negli Emirati a luglio grazie a un accordo già definito tra le due società, entrambe controllate dall’imprenditore Pietro Laterza. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.