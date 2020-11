Montipò ammette: «La Juventus ha portato rispetto al Benevento»

Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, commenta la prestazione contro la Juventus e il pareggio ottenuto. Le sue parole

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò ha parlato dopo il pari ottenuto contro la Juventus. Le sue parole a OttoChannel.

«Prendere un solo gol contro la Juventus può anche andare bene. Battute a parte, in fase difensiva abbiamo subito veramente poco e, per 89 minuti, siamo stati perfetti. Bisogna riconoscere anche i meriti di Chiesa che, con qualità e grande senso della posizione, ha fatto un ottimo lancio e Morata non ha perdonato. Lavoreremo per correggere anche questi piccoli errori, ma la crescita del reparto è evidente Dalla mia posizione ho visto subito che la Juventus aveva grande rispetto del Benevento, anche dopo il vantaggio hanno capito che non mollavamo nulla. E il pari di Letizia a fine primo tempo ha fatto la differenza».