Montreal Impact-Inter Miami: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade Saputo va in scena la sfida di MLS Montreal Impact-Inter Miami: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stade Saputo di Montreal si giocherà la gara valevole per la 21° giornata di MLS tra Montreal Impact-Inter Miami, due squadre in cerca di punti preziosi per migliorare la loro posizione in classifica. Sarà una sfida molto attesa dai tifosi, soprattutto per la presenza di grandi nomi nel roster di Inter Miami, che proverà a imporsi anche in trasferta. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Montreal Impact: J. Sirois; J. Waterman, F. Alvarez, E. Sosa Romanuk; Ruan, N. Saliba, S. Piette, M. Choiniere, A. Lassiter; M. Toye, M. Coccaro Ferreira.

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. Allenatore: Mascherano.

Montreal Impact schiererà J. Sirois tra i pali; in difesa J. Waterman, F. Alvarez, E. Sosa Romanuk; a centrocampo Ruan, N. Saliba, S. Piette, M. Choiniere, A. Lassiter; infine in attacco M. Toye e M. Coccaro Ferreira. Inter Miami, con un modulo 4-4-2, risponde con Ustari in porta; Weigandt, Aviles, Falcon e Allen in difesa; Allende, Redondo, Busquets e Segovia a centrocampo; in attacco spazio a Messi e Suarez, due campioni di grande esperienza. L’allenatore Mascherano punterà molto sulla qualità offensiva per provare a fare risultato fuori casa.

Orario e dove vederla in tv

Montreal Impact-Inter Miami si gioca alle ore 01:30 di domenica 6 luglio, in occasione della ventunesima giornata di MLS. La partita sarà trasmessa in esclusiva su APPLE TV, una piattaforma sempre più protagonista nella trasmissione del calcio americano. Per vedere la partita in streaming, APPLE TV consente la visione anche sul proprio sito ufficiale o tramite l’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone, garantendo così la possibilità di seguire il match comodamente ovunque ci si trovi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di MLS e di calcio internazionale.