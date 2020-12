Monza, Balotelli titolare: in campo dal 1′ contro la Salernitana

Ritorno in grande stile per Balotelli che esordisce con il Monza nella gara contro la Salernitana. Prima presenza per l’attaccante

Mario Balotelli torna in campo e lo fa in grande stile. L’ex attaccante di Inter e Milan è stato convocato per la prima con il suo Monza e Brocchi non ha resistito alla tentazione.

Balotelli, infatti, parte titolare nel big match di Serie B contro la Salernitana. Una prima volta davvero storica perchè la gara di oggi segnerà l’esordio assoluto in cadetteria di SuperMario.