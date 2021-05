Monza, Brocchi: «Giornata quasi perfetta, peccato per la vittoria della Salernitana»

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce. Le sue parole riportate da forzamonza.it.

«Giornata perfetta fino al rigore vittoria della Salernitana. Ma non dobbiamo pensare agli altri ma a quello che abbiamo fatto noi e ai nove punti in tre partite. Abbiamo comandato il gioco facendo molto bene. Abbiamo sofferto nell’ultimo quarto d’ora come era preventivabile. Il calo nel finale è stato normale. Ma è stata una bella gratificazione anche perché in camp avevamo davvero tanti ragazzi giovani. E’ la dimostrazione che posso contare su un gruppo affidabile che ha delle qualità e che in questo momento sta avendo anche lo spirito di gruppo che sto cercando di creare da inizio stagione».

VITTORIA SALERNITANA – «C’è l’amaro in bocca ma dobbiamo lottare fino all’ultimo secondo del campionato senza guardare gli altri. Poi a fine campionato guarderemo dove siamo se saranno più bravi gli altri noi andremo avanti cercando comunque di inseguire il nostro sogno».

PROMOZIONE DIRETTA – «Per vincere il campionato bisogna avere continuità che noi abbiamo perso in un momento per noi difficile. Abbiamo perso qualche punto di troppo ma queste vittorie ci danno una grande spinta e stiamo dimostrando di avere grande voglia. L’obiettivo è di fare il meglio possibile, poi vedremo».