Monza, gli aggiornamenti sulle condizioni di Silvio Berlusconi

L’aggiornamento sulle condizioni di Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. A dare ulteriori aggiornamenti sul Presidente del Monza c’è Antoni Tajani, leader di Forza Italia.

Ecco le sue parole, come riferite da ANSA: «Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile, parla. È stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente». Secondo Sky TG24, l’ex Presidente avrebbe sviluppato i sintomi della polmonite, ma non c’è la certezza che sia una polmonite.