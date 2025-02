Giampaolo: «Un punto che muove la classifica del Lecce. In certi frangenti abbiamo riscontrato che...»

Monza Lecce, ecco le parole dell’allenatore Giampaolo dopo il match di Serie A 2024/2025. Le dichiarazioni

Giampaolo, ai microfoni di DAZN, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Monza Lecce di Serie A.

LE PAROLE – «Partita più pratica che bella, per noi era una sfida molto delicata anche perchè il Monza ha qualità per giocare a calcio. In alcuni frangenti abbiamo faticato a prendere le misure. Nella sostanza il nostro obiettivo era fare risultato e muovere la classifica e dare continuità a questo periodo positivo. Per chi ha il nostro obiettivo, quello di mantenere la categoria, muovere la classifica è sempre molto importante. Il Lecce ha tanti margini di miglioramento, può diventare ancora più fluida in determinati momenti. Però devo dire che è un gruppo che lavora bene e non si risparmia.».