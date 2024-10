Monza, Nesta: «Atalanta? Non partiamo sconfitti, nelle ultime partite c’è un dato importante»

Le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, alla vigilia della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista di Atalanta-Monza.

MOMENTO – «I risultati sono buoni, peccato per l’ultima perchè era un avversario alla portata ma abbiamo sbagliato il primo tempo. Qualcuno diceva che tiravamo poco in porta ma nelle ultime due partite abbiamo fatto 5 gol e per me è un dato importante. I punti che ci mancano? Sono quelli con Genoa e Bologna, ma abbiamo anche fatto pareggi che sulla carta potevano non starci».

ATALANTA – «Retegui sta volando, Gasperini plasma davvero tutti. Noi ci proveremo sempre, le cose poi capitano. Sicuramente è una partita difficile, giocare con l’Atalanta è un po’ come andare dal dentista, lo sappiamo. Se parti già sconfitto non va bene, non hai chance».

CAMBIARE LA FORMAZIONE – «Qualcosa cambieremo anche se siamo un po’ in difficoltà a livello numerico. Ad esempio Pedro Pereira e Kyriakopoulos sono sempre in campo e fanno un lavoro molto dispendioso. Daniel Maldini sta recuperando, mentre Vignato e Caldirola sono a buon punto. Il grande problema che abbiamo avuto da inizio anno è la continuità di ogni singolo giocatore. Detto questo per me la squadra sta facendo bene, con alcuni difetti che però possiamo migliorare».

INFORTUNI – «Martins non è a disposizione, Forson ha ancora bisogno di tempo. Ciurria ha avuto un infortunio complicato, serve tempo per trovare la condizione e bisogna procedere con calma. Parliamo con lui tutti i giorni, ma per ritrovare il Ciurria che abbiamo conosciuto e avete conosciuto ci vuole tempo. Pessina? Per noi è importantissimo ma come tutti i giocatori al mondo ha i suoi periodi no, sono sicuro che tornerà a fare il Pessina presto e non lo metterò in discussione, mai».