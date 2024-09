Monza, Nesta: «Puniti SOLO dagli episodi, siamo stati all’ALTEZZA del Bologna. NON sono superiori»

Le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, nel post partita della sfida contro il Bologna. I dettagli

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro il Bologna.

SCONFITTA – «Secondo me eravamo in partita anche nel secondo tempo, mentre nel primo siamo partiti molto bene. Purtroppo ci siamo persi qualche minuto, non siamo calati ma purtroppo il Monza ha preso due gol decisamente evitabili. La differenza è stata questa».

PROBLEMA ULTIMI MINUTI – « Nelle partite ci sono tante palle perse e situazioni particolari, certo prendere gol nei minuti finali è un problema. I motivi possono essere tanti e tocca a noi capire il perchè. Il giudizio è spesso condizionato dal risultato, questa partita contro il Bologna è stata fatta anche bene».

BOLOGNA SUPERIORE – «Io dico che nel secondo tempo c’è stato un approccio buonissimo, non sono d’accordo sotto questo punto di vista. Per me gli episodi hanno fatto la differenza e purtroppo noi abbiamo sbagliato alcune letture. E’ successo con la Fiorentina, con l’Inter e adesso anche con il Bologna. Per me siamo stati sempre all’altezza della situazione, dobbiamo trovare alcune soluzioni per evitare alcune disattenzioni».