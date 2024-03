Monza Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’U Power andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Roma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’U Power andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Roma. Due formazioni in salute e a caccia di punti per proseguire nei propri obiettivi. I brianzoli dopo la vittoria sul Milan e la Salernitana vuole ritrovare un altro risultato importante contro i giallorossi. De Rossi ha iniziato bene il suo cammino con il club capitolino perdendo soltanto una gara contro l’Inter. La rincorsa Champions è appena iniziato e con un filotto c’è la possibilità di andare a lottare con Atalanta, Bologna e Fiorentina. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D’Ambrosio, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi

Monza-Roma: orario e dove vederla

Monza-Roma gara delle ore 18:00 del sabato, che proseguirà con la ventisettesima giornata della Serie A, l’ottava del girone di ritorno. All’U Power Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.