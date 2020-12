Monza Salernitana, i convocati di Brocchi: prima chiamata per Balotelli

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per l’importante match contro la Salernitana. C’è Balotelli

Al termine della rifinitura svolta a Monzello nel pomeriggio, Mister Brocchi ha convocato 23 giocatori per Monza-Salernitana, gara della sedicesima giornata di Serie BKT in programma mercoledì 30 dicembre alle 16 all’U-Power Stadium.

Di seguito la lista completa:

Lamanna, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Lepore, Balotelli, Mota Carvalho, Marin, Pirola.

Prima convocazione per Balotelli, mentre non ci sono per affaticamento muscolare Machin e Sampirisi, oltre allo squalificato Fossati.