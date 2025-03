Monza Torino, Nesta sicuro: «Oggi abbiamo fatto una buona gara, ma quell’episodio è stato fatale per noi»

Monza Torino, ecco le parole dell’allenatore Alessandro Nesta dopo il match di Serie A 2024/2025. Le dichiarazioni

Alessandro Nesta, ai microfoni di DAZN, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Monza Torino di Serie A.

LE PAROLE – «Oggi abbiamo fatto una buona partita come coraggio e spirito rispetto a Roma. Qualche episodio l’abbiamo pagato e abbiamo perso la partita. Io sono stato chiaro con tutti, possiamo perdere ma non è negoziabile il tenerci e il non mollare. Se no io vado a casa. Oggi la squadra ha risposto, finché la squadra sta lì e non si arrende io rimango fino all’ultimo giorno per salvarci. Bisogna vincere qualche partita per salvarci o si va giù. Ho fatto delle scelte di corsa. Non abbiamo grande fisicità quindi serviva gamba. Dovremo fare qualche gol in più es essere più lucidi negli ultimi metri. Io ringrazio giocatori come Kyriakopoulos e Pereira che si sono presi la squadra e che non hanno mai riposato. I giovani bisogna aiutarli, magari hanno difetti e a livello individuale bisogna lavorare un po’ più sulla testa».