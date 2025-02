Monza, ripresi i contatti per la vendita del club: i dettagli

Per il club sono ripresi i dialoghi per trattare l’eventuale passaggio di proprietà: i dettagli

Dopo la pesante sconfitta di ieri all’Olimpico con la Roma per 4 a 0 e una salvezza sempre più lontana, per la squadra allenata da Nesta arrivano buone notizie sul fronte societario. Nelle ultime settimane, infatti, sono ripresi i dialoghi per trattare l’eventuale passaggio di proprietà.

La Gamco Investors, fondo d’investimento statunitense, tramite i propri dirigenti e intermediari nelle ultime settimane sta discutendo con Fininvest la possibilità di acquistare il club. Il fondo americano non è l’unica società ad aver manifestato un interesse per il Monza ma è al momento l’opzione più concreta. Argomento degli ultimi incontri è il prezzo della società che dipenderà dalla categoria in cui giocherà il Monza l’anno prossimo.