Morace: «L’Italia per il calcio femminile deve prendere esempio da altri paesi»

Intervenuta a Radio Rai, Carolina Morace ha parlato della sua esperienza alla Lazio Women. Le sue parole.

LAZIO – «Dalla gara di ieri sto cominciando a vedere il gioco che vorrei. Siamo in corsa per la promozione. Ci sono 4-5 squadre in pochi punti, è ancora tutto molto aperto. Siamo al quarto posto, ieri qualcosa abbiamo racimolato».

CALCIO FEMMINILE – «Il calcio in generale è in difficoltà. Pensiamo a quante persone non seguono più il calcio con questa pandemia. Il femminile in Italia deve pensare a quanto è stato fatto negli altri Paesi, come in Germania».