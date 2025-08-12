Morata, addio al veleno al Galatasaray: la dura presa di posizione dello spagnolo sui social

Morata, ex centravanti di Milan e Juventus, ha chiuso burrascosamente la propria esperienza in Turchia al Galatasaray! Le ultime

Alvaro Morata ha ufficialmente chiuso il suo capitolo al Galatasaray con un messaggio che non lascia spazio a dubbi e polemiche. Dopo l’interruzione anticipata del prestito da parte del club turco, l’attaccante spagnolo è ormai vicino al trasferimento al Como, neopromosso in Serie A. Nel suo post sui social, Morata ha ringraziato tifosi e città di Istanbul per il calore ricevuto, ma non ha risparmiato dure critiche alla società.

Morata ha espresso chiaramente la sua delusione per la gestione del club, sottolineando come gli impegni contrattuali non siano stati rispettati fino alla fine: “Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non venivano mantenuti. Ho dovuto rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti che avevo già guadagnato.” Un’accusa netta che mette in luce una situazione interna complicata e che ha portato il giocatore a scegliere di chiudere anticipatamente l’esperienza turca.

Nonostante tutto, Morata ha voluto mantenere un tono di rispetto verso la città e i tifosi, definendo il loro supporto tra i più straordinari della sua carriera. Ha anche ringraziato l’allenatore e lo staff, oltre ai compagni di squadra e al personale delle strutture di allenamento, sottolineando la sua gratitudine per questi aspetti.

L’arrivo di Morata al Como rappresenta un colpo importante per la società lombarda, che punta a rinforzare la rosa con un attaccante di esperienza internazionale, reduce da esperienze in club come Real Madrid, Juventus, Milan, Chelsea e Atlético Madrid. Il suo contributo sarà fondamentale per affrontare la difficile sfida della Serie A e per puntare a una salvezza tranquilla.

Questo episodio mette in evidenza anche le dinamiche spesso complesse tra giocatori e club, e l’importanza che Morata attribuisce ai valori di correttezza e professionalità nel calcio moderno. Con la nuova avventura al Como ormai alle porte, lo spagnolo è pronto a rilanciarsi in Italia, lasciandosi alle spalle un’esperienza turbolenta ma guardando avanti con determinazione.

