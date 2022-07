Morata, la Juve non molla la presa, il ritorno è possibile

La Juve non ha ancora abbandonato l’idea di riportare Morata in bianconero. L’attaccante in ritiro con l’Atletico e aspetta la Juve

Le strade di Morata e della Juve potrebbero incrociarsi per la terza volta.

A pochi giorni dall’ufficialità del secondo addio, infatti, non si spengono le voci di un possibile ritorno dell’attaccante spagnolo a Torino. Per la Gazzetta dello Sport Morata svolgerà regolarmente il ritiro all’Atletico Madrid con Simeone con la Juve che potrebbe presentare una nuova offerta in una fase più avanzata del mercato.