Giaccherini su Morata: «Per il Milan scelta PERFETTA, ma io davanti farei giocare QUELL’ATTACCANTE»

Emanuele Giaccherini ha rilasciato un’intervista, parlando così di Morata e di Camarda del Milan. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Emanuele Giaccherini ha parlato così di Milan.

MORATA – «Per me è un giocatore fortissimo e indiscutibile, però non so se sia la scelta corretta per il Milan. Lo spagnolo difficilmente ha raggiunto i 15 gol in carriera; il Milan come la Juve gioca per vincere e ha bisogno di un bomber da almeno 20 gol come Lautaro Martínez, Victor Osimhen e Dušan Vlahović. Già c’è Rafael Leão che fatica ad arrivare in doppia cifra».

CAMARDA – «Il Milan ha un potenziale top player come Francesco Camarda. Io non guardo la carta d’identità, se un ragazzo è forte e pronto a 16 anni lo butterei in campo, gli darei una possibilità. Il Barcellona e la Spagna hanno scommesso su Lamine Yamal, perché non provarci anche noi? In Italia invece aspettiamo che i ragazzi maturino e diventano vecchi. Detto questo e lasciando ovviamente tranquillo Camarda, io un altro attaccante fossi il Milan lo prenderei, non fosse altro perché Morata va per i 32 anni e con le coppe, andrà gestito, non potrà giocare sempre lui».