Moratti carica l’Inter: «Porto? Eliminarli non suonerebbe come un’impresa, invece lo sarebbe»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della sfida di Champions League di stasera tra nerazzurri e Porto

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Loro sono una squadra tosta e organizzata. Magari non di nome, ma fastidiosa da affrontare. Eliminarli non suonerebbe come un’impresa, invece lo sarebbe. E sarebbe un ottimo biglietto da visita per fare strada anche dopo. Non vedo squadre imbattibili e se passiamo il turno possiamo prendere convinzione. In fondo è successo anche nel 2010, dopo avere eliminato il Chelsea agli ottavi».