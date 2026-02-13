Moratti parla di Inter Juve: «Chivu ha dato sicurezza alla squadra, è molto più bravo di quanto ci aspettassimo. Il pronostico…»

Moratti svela su Inter Juve: «Chivu ha dato sicurezza alla squadra, è molto più bravo di quanto ci aspettassimo». Le parole

Il fascino intramontabile del Derby d’Italia continua a esercitare un richiamo speciale su chi questa sfida l’ha vissuta e segnata in prima persona. A poche ore dal calcio d’inizio a San Siro, una delle voci più autorevoli del mondo nerazzurro ha scelto di intervenire per commentare un match che, quest’anno, pesa enormemente nella corsa al vertice della Serie A. Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, ha analizzato il momento delle due squadre con il suo consueto equilibrio, senza rinunciare alla lucidità che lo ha sempre contraddistinto.

Pur essendo lontano dai ruoli dirigenziali, il legame emotivo con l’Inter resta fortissimo. Intervistato da Radio Radio, Moratti ha evitato pronostici netti, consapevole dell’imprevedibilità che da sempre caratterizza questa sfida. «Inter-Juve? È difficile stabilire chi possa vincere, è come un derby», ha dichiarato, paragonando la partita alla stracittadina milanese per intensità, tensione e carica emotiva.

L’ex patron ha poi elogiato il lavoro svolto in panchina, sottolineando come il cambio tecnico abbia inciso positivamente sul rendimento della squadra. Il passaggio da Inzaghi a Chivu, secondo Moratti, ha restituito solidità e serenità all’ambiente. «In questo momento l’Inter mi sembra ben messa, forte, tranquilla», ha spiegato, aggiungendo che «Chivu ha dato sicurezza alla squadra, è molto più bravo di quanto ci aspettassimo». Parole che confermano la fiducia dell’ex presidente nel nuovo corso nerazzurro.