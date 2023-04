Moratti: «Tutti attaccano Zhang, ma finora ha sostenuto bene il club e non ci sono alternative per l’Inter»

Massimo Moratti, presidente dell’Inter, ha parlato a Radio Radio della situazione dirigenziale nerazzurra e del momento della squadra

PAROLE – «Tutti attaccano Zhang, ma finora ha sostenuto bene il club e non ci sono alternative per l’Inter. Vedo in giro solo fondi che vanno e vengono, non è possibile pretendere una famiglia, per di più italiana, alla guida… Zhang ha messo nelle mani dell’allenatore una squadra forte che però non riesce a far funzionare. Il tecnico e i dirigenti dovrebbero cooperare al meglio».