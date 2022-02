Maldive, Moriero: «Cibo? Per ora faccio la dieta del riso. Non mi hanno fregato col serpente»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Moriero, allenatore delle Maldive, ha parlato a SportWeek. Un estratto sulle sue dichiarazioni in edicola domani

Francesco Moriero, ex giocatore dell’Inter e attualmente allenatore delle Maldive, ha parlato ai microfoni di SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport in edicola domani. Ecco un’estratto sull’avventura alle Maldive dell’allenatore:

«Ho provato il theluli mas, in sostanza una frittura di tonno, ma ci hanno provato col chichandaa satani, a base di pelle di serpente, e non mi hanno fregato. Ho paura delle reazioni che potrebbe avere il mio corpo. Per questo sto facendo la dieta del riso. Lo condisco con verdure, pollo e tonno. Altrimenti vado a casa di Emilio, il mio traduttore, che mi fa la pasta».