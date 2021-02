Morta la madre di Jurgen Klopp: il tecnico non ci sarà ai funerali

Dramma per Jurgen Klopp: morta la mamma del tecnico del Liverpool. Aveva 81 anni. Klopp non potrà assistere ai funerali per il protocollo Covid

Elisabeth Klopp, madre di Jurgen allenatore del Liverpool, è deceduta all’età di 81 anni. Il tecnico, causa protocollo Covid, non potrà assistere ai funerali della mamma.

«Ha significato tutto per me, una vera madre nel miglior senso della parola. Come devota cristiana, so che ora si troverà in un posto migliore», queste le parole di Klopp riportate da Marca.