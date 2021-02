Morte Astori, l’ex compagna dopo l’udienza: «Ho fiducia nella giustizia»

Francesca Fioretti, ex compagna di Davide Astori, ha parlato così alla stampa presente oggi all’uscita dal Tribunale

Francesca Fioretti, ex compagna di Davide Astori, ha parlato alla stampa presente oggi all’uscita dal Tribunale.

«Oggi è stata un’udienza significativa. Continuo e confermo che ho fiducia nella giustizia. Ci vediamo il 2 aprile perché sarò qui per la sentenza finale. Non era possibile ci fosse oggi, ma è stata molto importante la discussione che hanno avuto i periti».

Queste invece le parole dell’avvocato della Fiorentina, Sigfrido Feynes:

«Quella di oggi è stata una mattinata molto intensa, c’è stato un confronto aperto ed i periti sono stati esaustivi nei chiarimenti richiesti dalle parti. Il processo è stato rinviato per la discussione al 2 aprile, per questa data credo che avremo anche la sentenza. Ancora non mi posso sbilanciare sull’esito, sono emerse diverse prospettazioni. Galanti sta vivendo un momento personale complicato, visto anche il rapporto che lui aveva con Davide Astori»