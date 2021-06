I tifosi della Juventus hanno voluto onorare Boniperti all’Allianz Stadium con uno striscione. La scomparsa del Presidentissimo della Vecchia signora ha colpito molto il mondo Juve e i tifosi hanno voluto omaggiarlo in questo modo.

Sullo striscione appeso allo Stadium una delle frasi iconiche di Boniperti, ecco cosa c’era scritto: «Tagliati i capelli e torna domani».

A beautiful banner at the Stadium: “Cut your hair and come back tomorrow”… one of the phrases that President Boniperti often repeated to new players to make them understand Juventus style. ⚫️⚪️ Ciao Presidente. pic.twitter.com/RqvHWwVANN

— Around Turin (@AroundTurin) June 19, 2021