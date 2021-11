Morte Galeazzi, il ricordo delle Leghe calcistiche italiane e dell’AIC – FOTO

Il mondo del calcio e dello sport in generale piange il grande Giampiero Galeazzi, scomparso oggi all’età di 75 anni. Commosso il ricordo delle Leghe calcistiche italiane e dell’AIC, che hanno ricordato “Bisteccone” con un messaggio sui social.

E’ un giorno di grande dolore per la famiglia del Calcio Italiano. Il suo ricordo non passerà grazie alla sua voce che ha raccontato le importanti imprese sportive italiane. Con le associate della @Lega_B mandiamo un forte abbraccio alla Famiglia #Galeazzi . pic.twitter.com/DukFD1EX6e

— Lega Pro Official (@LegaProOfficial) November 12, 2021

Siamo cresciuti con lo sport raccontato da te, quelle imprese che hanno appassionato milioni di italiani anche grazie a te. Con il microfono ci hai fatto innamorare del calcio, con passione e professionalità. Ciao #Galeazzi , andremo a vincere anche per te! #ilCuoredelCalcio 💔⚽️ pic.twitter.com/X09IXHCS8a

Ci mancherà la tua passione, l’amore per lo sport e il rispetto e l’ammirazione per i suoi protagonisti.

Riposa in pace, Giampiero pic.twitter.com/xGltwLn6RS

— AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) November 12, 2021