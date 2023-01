Morte Mulala, tragedia nello Zambia: l’ex nazionale sbranato dai suoi cani

Morte Mulala, tragedia per le nazionale zambiano che ha perso la vita sbranato dai propri cani. La ricostruzione

Philemon Mulala, ex nazionale zambiano, è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione. Come riferisce ESPN, il capo della polizia Sam Tselanyane ha dichiarato che il 60enne, trovato riverso in una pozza di sangue in giardino. sarebbe stato sbranato mortalmente dai propri cani.

L’allarme era stato dato dalla moglie, che aveva sentito abbaiare i cani ed era rimasta insospettita dal mancato rientro nella propria abitazione del marito.