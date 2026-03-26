Morte Savoldi: minuto di silenzio prima di Italia Irlanda del Nord in ricordo dell’ex attaccante. La decisione

Morte Savoldi: minuto di silenzio prima del fischio d’inizio di Italia Irlanda del Nord per ricordare l’ex attaccante. La decisione

Il calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi in queste ore, una perdita dolorosa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati. La triste notizia della morte del celebre e amato bomber ha fatto rapidamente il giro del Paese, unendo tifosi, club, addetti ai lavori e istituzioni sportive in un cordoglio unanime. In una giornata velata dalla tristezza, il mondo dello sport ha deciso di mobilitarsi per onorare nel migliore dei modi la memoria di uno dei suoi campioni più illustri.

Il tributo della Nazionale agli ordini di Gennaro Gattuso

L’omaggio più sentito arriverà direttamente dal palcoscenico internazionale più importante. Proprio per onorare la sua grandezza, anche la Nazionale di Gennaro Gattuso questa sera tributerà un momento di ricordo all’iconico ex attaccante, un gesto doveroso e profondamente voluto da tutto il gruppo azzurro. La squadra è attesa da un crocevia fondamentale per il proprio futuro sportivo, ma prima di concentrarsi sulle dinamiche agonistiche del campo, dedicherà un pensiero speciale e commosso a una figura storica del nostro sport.

L’ufficialità della FIGC e il permesso della UEFA

Le massime istituzioni calcistiche si sono immediatamente attivate per ufficializzare e organizzare questo toccante omaggio. La FIGC, dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dalla UEFA, ha infatti disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Savoldi appena prima della partita tra Italia e Irlanda del Nord, valida per le semifinali playoff Mondiali. Un silenzio carico di immenso rispetto e gratitudine avvolgerà lo stadio, permettendo a giocatori, staff tecnico e a tutti i tifosi presenti di salutare un’ultima volta un indimenticabile protagonista della nostra Serie A.

Un simbolo immortale per Bologna e Napoli

La straordinaria figura di “Beppe-gol” trascende i singoli campanilismi del tifo. Il leggendario numero nove è stato un indiscusso simbolo sia del Bologna che del Napoli, due piazze estremamente calorose che lo hanno amato e venerato per le sue impareggiabili doti tecniche, la sua professionalità e il suo proverbiale fiuto del gol. L’iniziativa promossa dalla Federazione rappresenta il ringraziamento di tutto il movimento calcistico: la sfida di questa sera si arricchirà così di un significato umano ancora più profondo e toccante.