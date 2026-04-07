Morto Mircea Lucescu: il mondo del calcio piange lo storico allenatore rumeno scomparso a 80 anni

Morto Mircea Lucescu: il mondo del calcio piange la scomparsa dell’allenatore rumeno. Aveva 80 anni

Il mondo del calcio è in profondo lutto per una tragica notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo. Mircea Lucescu purtroppo non ce l’ha fatta. Lo storico, iconico e amatissimo allenatore rumeno è morto a 80 anni, definitivamente sconfitto dai gravissimi problemi cardiaci che lo avevano improvvisamente e duramente colpito nel corso degli ultimi giorni. Si tratta di una grave perdita per l’intero panorama sportivo, che si ritrova a dover salutare uno dei tecnici più esperti, vincenti e rispettati dell’intero continente europeo, un vero e proprio maestro di calcio.

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Il malore dopo i playoff mondiali contro la Turchia

Il dramma umano e sportivo si è consumato in tempi purtroppo estremamente rapidi e imprevedibili. Il navigato tecnico aveva accusato un grave malore proprio dopo i playoff mondiali, una sfida ad altissima tensione emotiva e sportiva disputata alla guida della nazionale del suo paese contro la Turchia. Quello che inizialmente poteva apparire come un malessere passeggero si è subito trasformato in un’emergenza clinica assoluta. Le sue condizioni generali, infatti, si sono progressivamente e inesorabilmente aggravate nel giorno di Pasqua, fino al definitivo decesso sopraggiunto mentre l’ottantenne si trovava ricoverato e costantemente monitorato nel reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale Universitario di Bucarest.

Il bollettino medico: le complicanze e il coma farmacologico

La preoccupazione pubblica attorno alle sorti del mister era altissima e tangibile già da diverse ore, in particolar modo dopo che i medici curanti avevano optato per la delicata via del coma farmacologico per tentare di stabilizzare i parametri vitali. Nella serata di sabato, la Federcalcio rumena era intervenuta ufficialmente per fare chiarezza, diffondendo notizie e aggiornamenti sulle sue condizioni provenienti direttamente dall’ospedale in cui era ricoverato.

Il quadro descritto era drammatico: una serie inarrestabile di importanti aritmie cardiache aveva complicato pesantemente il quadro clinico complessivo di Lucescu, che purtroppo non aveva più risposto alle cure somministrate. La situazione è poi tragicamente precipitata proprio nella notte di Pasqua, quando le continue aritmie si sono aggravate in maniera irreversibile, obbligando i sanitari al trasferimento d’urgenza del tecnico dal normale reparto di cardiologia a quello di Anestesia e Terapia Intensiva, dove ha esalato il suo ultimo respiro.