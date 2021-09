Moscardelli: «Un sogno giocare con Totti. Questa Roma è bellissima»

Davide Moscardelli ha parlato del suo reclutamento nella Totti Sporting Club e della Roma di José Mourinho

Davide Moscardelli, ex attaccante tra le altre del Chievo, ora gioca a calcio a 8 e lo fa nella Totti Sporting Club; la squadra del suo idolo di sempre, Francesco Totti. Di questo e della Roma di José Mourinho ne ha parlato in una intervista a Il Messaggero.

TOTTI – «Esagerazione? Chi pensa questo non è romanista. Non è possibile spiegare cosa significhi questa persona per noi tifosi. Io ero emozionato anche quando dovevo affrontarlo. Possibilità di giocare nella Roma? No, mai. Quando mi sono affacciato in Serie A la Roma aveva grandi attaccanti e giustamente puntavano su gente più forte. Va bene così. Questa opportunità mi ripaga di tutto».

LA ROMA DI MOURINHO – «Bellissima. Una squadra che sta dimostrando di saper soffrire con un tecnico che sa dare un tocco unico. La rosa ampia davanti è fondamentale perché l’attaccante è ancora più motivato a fare bene e far gol».