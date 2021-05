Dany Mota Carvalho sta decidendo la sfida contro l’Italia U21: doppietta dell’attaccante del Portogallo con un gol in rovesciata – VIDEO

Primo tempo davvero complicato per l’Italia Under 21 di Nicolato: gli azzurrini sono sotto 2-1 all’intervallo con il Portogallo padrone del campo. A decidere la prima frazione una conoscenza del calcio italiano, Dany Mota Carvalho, attaccante del Monza ed ex Juventus Under 23.

Il portoghese apre le marcature con una rovesciata splendida e poi raddoppia in mischia. Pobega poi accordia le distanze. Un saggio delle qualità per l’attaccante nel mirino della Salernitana.