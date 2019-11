Mou: «Mai agli Spurs? Sì ma poi il Chelsea mi ha licenziato» – VIDEO

Mourinho scherza in conferenza stampa: «Dissi che non avrei mai allenato il Tottenham, ma era prima di essere licenziato»

Josè Mourinho, quattro anni fa, aveva dichiarato che per rispetto dei tifosi del Chelsea non avrebbe mai allenato il Tottenham. Ora che siede sulla panchina degli Spurs, Mou ha rettificato: «Lo dissi prima che mi licenziassero», scatenando le risate in conferenza stampa.

Poi, tornando serio: «Ai tifosi direi che questo è il calcio moderno. Prima i calciatori restavano venti anni nello stesso club, ora si è persa questa stabilità».