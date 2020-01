Mourinho: «Abbiamo i nostri problemi con infortuni e situazione Eriksen» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo il deludente pareggio ottenuto contro il Watford. Le sue parole

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo il deludente pareggio ottenuto dal suo Tottenham contro il Watford. Le sue parole.

«Stiamo lavorando. Ho promesso che non avrei parlato dei ragazzi che non giocano, ma sai quanto sono importanti per noi. Non è facile. Questo è un tipo di gara in cui hai bisogno un marcatore, di un attaccante che sente il gol, probabilmente la vinci. Ma stiamo facendo il nostro lavoro. Infortuni, la situazione di Christian Eriksen, abbiamo i nostri problemi. Ma nella partita di oggi e nella partita contro il Middlesbrough abbiamo mostrato cose positive»