Mourinho, il Galatasaray non molla sulle accuse di razzismo, il vicepresidente del Fenerbahce: «Accuse che sono un insulto all’intelligenza»

Accuse di razzismo nei confronti di Mourinho: il vicepresidente del Fenerbahce risponde al Galatasaray: «Accuse assurde, un insulto all’intelligenza»

Non si placa in Turchia la protesta del Galatasaray nel confronto di Jose Mourinho, accusato dai giallorossi di razzismo dopo il suo commento sulla panchina del Gala che, durante il derby contro il Fenerbahce, ‘Saltava come scimmie‘. In una intervista al Daily Mail il vicepresidente del Bahce, Acun Ilicali, ha difeso il tecnico portoghese. di seguito le sue parole.

PAROLE – «Siamo sicuri al 110% che la sua intenzione non fosse quella di essere razzista. Nel corso della sua vita ha sempre avuto ottimi rapporti con persone provenienti da tutto il mondo, di diverse nazionalità. È un insulto all’intelligenza di alcune persone, hanno cercato di manipolare la descrizione di José e, alla fine, abbiamo assistito a un approccio falso e teatrale da parte del Galatasaray. Quando ha detto che ‘saltavano come scimmie’ stava descrivendo il movimento, il che è chiaramente comprensibile poiché il filmato è ora pubblico. È come se avesse detto ‘corri come un coniglio’ o ‘sei cattivo come una serpe’. Usiamo gli animali per descrivere qualcosa di un po’ esagerato, ma è così semplice. Intraprenderemo un’azione legale contro il Galatasaray per le accuse rivolte al nostro allenatore, perché si tratta di un’accusa davvero disgustosa»