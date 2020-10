Mourinho assente nel libro di Wenger: «Perché non mi ha mai battuto»

Mourinho ha commentato la sua assenza nell’autobiografia pubblicata da Wenger, da sempre rivale dell’attuale tecnico del Tottenham

«Perché non mi ha mai battuto! Su 12-14 partite non ne ha vinta una, non può scrivere un capitolo. Perché dovrebbe parlare di me nel suo libro? Un libro è una cosa che ti rende felice, ti rende orgoglioso quindi capisco perfettamente la situazione».