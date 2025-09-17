Mourinho torna in panchina! Clamoroso ritorno alle origini: dove allenerà lo Special One che è pronto a subentrare in corsa

Un clamoroso ritorno alle origini sta per scuotere il calcio portoghese. José Mourinho è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Benfica, il club dove, 25 anni fa, iniziò la sua leggendaria carriera da capo allenatore. La svolta è arrivata dopo la fatale sconfitta casalinga (2-3) subita contro gli azeri del Qarabag, un risultato che è costato la panchina a Bruno Lage. Lo riporta A Bola.

Immediatamente dopo la partita, il presidente del club, Rui Costa, ha messo in moto la macchina diplomatica per riportare a Lisbona lo Special One. L’operazione ha il sapore della chiusura di un cerchio, ma anche della rivincita per un tecnico reduce da due esoneri recenti con la Roma e, soprattutto, con il Fenerbahce. E qui si inserisce la beffa del destino: l’avventura di Mourinho in Turchia si è conclusa proprio dopo la sconfitta contro il Benfica nei preliminari di Champions League.

Ieri sera, Rui Costa ha ufficializzato l’addio di Lage, senza però nominare il successore: «Voglio annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni. L’allenatore che arriverà dovrà essere vincente. Contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves». Nonostante la cautela del presidente, tutti gli indizi portano a Mourinho. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, le trattative sono in fase avanzata e la firma sul contratto dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Se l’accordo verrà formalizzato in tempo, Mourinho potrebbe sedersi in panchina già per la sesta giornata di campionato. Un ritorno atteso, carico di significati e aspettative, per un allenatore chiamato a risollevare le sorti di un Benfica ferito e a rilanciare la propria carriera proprio da dove tutto era cominciato.