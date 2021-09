Mourinho: «Derby? Se sei solo razionale o emotivo la partita non la vinci»

Mourinho ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Roma , match valido per la sesta gionata di campionato. Le sue parole

COSA FARE PER VINCERE – «Bisogna essere equlibrati, non essere ne solo essere solo emotivi e razionalità. Se sei solo o razionale o emotivo la partita non la vinci»

PELLEGRINI – «Ne abbiamo solo uno, un’indisponibilià ingiusta ma mi fido dei giocatori che scendono in campo»

PREPARAZIONE DEL MATCH – «Non siamo il Torino, siamo diversi, questa partita non può essere un punto di rifermento, guardiamo sempre gli altri li studiamo cerchiamo di mantenere i nostri principi, ma studiamo gli avversari per capire i punti deboli e come fargli male»