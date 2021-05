Mourinho: «Futuro? non ho certezze, ma sicuramente non al Bayern o Psg»

Dopo l’esonero dal Tottenham Jose Mourinho ha parlato al Times Magazine del suo futuro in cui esclude Bayern e Psg

Jose Mourinho, dopo l’improvviso esonero dal Tottenham, è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di Times Magazine. Lo Special One si è soffermato sul suo futuro, in cui ha escluso l’approdo a due super big europee. Ecco le sue dichiarazioni.

FUTURO – «Non ho certezze in merito al futuro o alla prossima stagione, aspetterò prima di tornare e prendere una decisione. Sicuramente non andrei mai in una squadra dove non ci sono pressioni, come in Germania o in Francia dove se alleni il Bayern o il Psg è tutto già predeterminato. Non c’è la pressione dell’Inghilterra, non andrei mai in campionati del genere»

ATTUALITÀ – «Ho più tempo per fare i compiti, le analisi. Non ho bisogno solo del club giusto, ma anche della giusta cultura per tornare»