Mourinho vuole beffare la Juve! Lo sgarbo arriverebbe sul mercato cercando di acquistare quel giocatore - Calcio News 24

Mourinho vuole Sancho: Fenerbahce minaccia la Juventus sul mercato. Mourinho vuole beffare la squadra bianconera

Il calciomercato estivo si arricchisce di un nuovo scenario: José Mourinho è pronto a inserirsi con forza nella corsa a Jadon Sancho. Il tecnico portoghese, appena approdato sulla panchina del Fenerbahce, ha indicato l’esterno inglese come uno dei principali obiettivi per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Un ostacolo non da poco per la Juventus, da tempo interessata al talento del Manchester United.

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, Mourinho avrebbe già dato mandato alla dirigenza del club turco di avviare i contatti per Sancho. L’attaccante, classe 2000, è reduce da una stagione complicata, segnata dalla rottura con ten Hag e da un lungo periodo fuori squadra. Nonostante ciò, resta un profilo di altissimo livello, e il suo futuro è tra i più discussi di questa finestra di mercato.

Mourinho, l’uomo che cambia le regole del gioco

Non è una novità che Mourinho abbia un’influenza enorme sui giocatori. La sua reputazione, il suo carisma e la sua capacità di rigenerare talenti in crisi fanno spesso la differenza. Per Sancho, scegliere di lavorare con uno degli allenatori più vincenti degli ultimi vent’anni potrebbe rappresentare una svolta nella carriera. Non solo per motivazioni tecniche, ma anche per la fiducia che Mourinho riesce a trasmettere.

Il Fenerbahce, con un progetto ambizioso e il sostegno economico della sua proprietà, punta a diventare protagonista in Europa. E con Mourinho al timone, il club sta attirando l’attenzione di molti calciatori in uscita dai top club del continente.

Mourinho fatale per la Juve? Le ultime

La Juventus aveva messo gli occhi su Sancho già da tempo, valutando soluzioni economicamente sostenibili come il prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, l’ingresso in scena del Fenerbahce e soprattutto di Mourinho rende la trattativa molto più complessa. Il club turco potrebbe offrire condizioni più vantaggiose al Manchester United, oltre a garantire al giocatore un ruolo centrale nel progetto.

La minaccia è concreta: il fascino di Mourinho, unito alla solidità economica del Fenerbahce, potrebbe spingere Sancho lontano dall’Italia. Per la Juventus, sarà fondamentale muoversi con rapidità e decisione, se vorrà davvero portare a Torino uno dei profili più intriganti di questo mercato.