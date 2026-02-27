Champions League
Mourinho, la maledizione Champions non si spezza: dieci anni senza una vittoria negli ottavi
Il giardino di casa è diventato un tabù per José Mourinho. La doppia sconfitta contro il Real Madrid ha chiuso l’avventura europea del Benfica e ha allungato un digiuno ormai clamoroso: lo Special One non vince una partita a eliminazione diretta di Champions League da più di dieci anni. Per ritrovare l’ultima notte felice bisogna tornare al 2014, quando il suo Chelsea ribaltò il PSG a Stamford Bridge conquistando la semifinale. Un’epoca che oggi sembra lontanissima dai fasti del Porto e dell’Inter.
Da allora, la Champions è diventata un percorso a ostacoli. Nel 2015 il Chelsea viene eliminato ancora dal PSG con due pareggi, l’anno successivo Mourinho viene esonerato prima degli ottavi, e nel 2018 il suo Manchester United cade contro il Siviglia, preludio a un altro esonero. Nel 2020, con il Tottenham, la storia si ripete: il Lipsia domina sia all’andata che al ritorno e chiude la porta dei quarti. Una sequenza di delusioni che ha trasformato la fase a eliminazione diretta in un territorio ostile per un allenatore che aveva costruito la propria leggenda proprio nelle notti europee.
Il ritorno in Champions con il Benfica non ha invertito la rotta: il Real Madrid ha vinto entrambe le sfide, aggiungendo un nuovo capitolo a una maledizione che ormai sfiora il paradosso. Mourinho, un tempo sovrano d’Europa, oggi fatica a ritrovare anche solo una scintilla di gloria.
